Share Pin 0 Condivisioni

Il movimento politico: “Contro l’ostruzionismo politico l’Amministrazione risponderà con la prima vera opera pubblica della storia della frazione”

Italia in Comune Caere: “Prima di Pascucci nessun cantiere nella storia di Campo di Mare” –

Riceviamo e pubblichiamo –

Italia in Comune Caere: “Prima di Pascucci nessun cantiere nella storia di Campo di Mare”

È noto che è sempre più facile criticare che vedere il reale stato dei fatti.

Per questo, decidiamo di intervenire in merito ai lavori, ampiamente in corso e prossimi alla conclusione, per il restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, la prima opera pubblica nella storia della Frazione balneare di Cerveteri, che dopo oltre mezzo secolo contrassegnato da una infinita querelle con la Società titolare della lottizzazione e obiettivamente ereditata dall’attuale amministrazione immersa da incertezze urbanistiche e burocratiche, è pronta a vedere la luce.

Il punto indiscutibile è uno solo: l’Amministrazione del Sindaco Alessio Pascucci, che vede Italia in Comune Caere al suo interno con 8 consiglieri comunali e 3 assessori, è stata la prima nella storia di Cerveteri a dare il via ad un cantiere, tra l’altro di dimensioni sia strutturali che economiche, di tale portata.

Ci sono stati indubbiamente dei rallentamenti, qualche sabotaggio politico fortunatamente per Cerveteri mal riuscito e forse qualche ritardo. Ma il fatto inconfutabile rimane uno soltanto: Campo di Mare, grazie al lavoro, all’insistenza, alla lungimiranza politica ed istituzionale dell’attuale Sindaco, avrà il suo nuovo Lungomare.

(torna a baraondanews)