Il primo cittadino Esterino Montino duro nei confronti del Governo e delle sue scelte per la compagnia di bandiera

Ita-Alitalia, Montino: “Il Governo ha deciso che l’Italia esca dal comparto” –

“Ha ragione il professor Arrigo che oggi sul Manifesto parla di piano industriale ridicolo per Ita che, in questo modo, ha vita molto breve”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino.

“C’era una soluzione diversa, l’abbiamo proposta per molto tempo e siamo rimasti inascoltati – prosegue -. Si sono volute percorrere altre strade perché la verità è che il governo ha deciso che l’Italia debba uscire dal comparto aereo. La prospettiva è questa. Da anni si fanno tentativi per salvare la compagnia di bandiera: tutti sbagliati. Un po’ con nomine completamente folli, basate su logiche politiche e non di competenze nel settore (come se tutti potessero occuparsi di tutto). Un po’ con questa corsa alla liberalizzazione selvaggia i cui frutti sono evidenti a tutti. A partire dai famigerati “capitani coraggiosi”: una cosa priva di logica che si è trasformata in un colossale flop”.

“Ringraziamo, dunque, anche tutti i liberisti che continuano a farci lezioncine, compresi quelli che pretendono di governare la Capitale con questi approcci – aggiunge il sindaco -. Mi aspetterei, per altro, anche un mea culpa del mondo imprenditoriale italiano che è stato protagonista di queste disgraziate vicende, a partire dal presidente di Confindustria da cui mi aspetterei maggiore oggettività. Ma è troppo impegnato ad accusare il ministro Orlando di volere penalizzare le imprese, quando l’unico scopo è proprio evitare che le aziende scappino dal Paese lasciando vuoti enormi in termini anche occupazionali”.

“Ora bisognerà fare i conti veri, per capire quanto sono costate alle casse pubbliche tutte queste operazioni fatte su Alitalia con le aziende private e quanto costerà allo Stato l’allontanamento di migliaia di lavoratrici e lavoratori – sottolinea Montino -. Per non parlare delle perdite in termini di gestione dei flussi turistici in un paese con il nostro che ha ben 58 siti dichiarati patrimonio dell’umanità, solo per fare un esempio”.

“Invece si è preferito, con il placet dell’Europa, spianare la strada a Lufthansa, ad Air France e ad altri colossi stranieri: una colpevole strategia di abbandono del settore per la quale pagheremo un conto salatissimo – denuncia il sindaco -. Si è preferito preparare la strada alla chiusura della compagnia, rendendola prima odiosa all’opinione pubblica, che la considera un pozzo senza fondo, e continuando a liquidarla, giorno dopo giorno, in un infinito stillicidio senza prospettive”.

“Speriamo – conclude – che, almeno, l’autunno inizi con un riscatto vero per quelle migliaia di lavoratrici e lavoratori che oggi si trovano licenziati e senza prospettive”.