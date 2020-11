Share Pin 1 Condivisioni

Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. In settimana consegnate oltre 200 mila dosi per copertura 100% degli over 65 anni

Influenza Lazio, già vaccinati 1mln e 312 mila cittadini rispetto ai 966 mila dello scorso anno –

“In settimana saranno consegnate ai medici di medicina generale 140 mila dosi di vaccino antinfluenzale Fluad. Di queste, 80 mila verranno consegnate alle ASL di Roma e 60 mila alle ASL delle altre province. L’obiettivo principale è quello di coprire la popolazione con più di 65 anni (ad oggi coperta per i 2/3). Con le 140 mila dosi in arrivo, sommate a quelle consegnate ieri (66 mila), questa settimana verranno consegnate oltre 200 mila dosi che è la quantità necessaria alla copertura della fascia di popolazione ultra-sessantacinquenne. Ad oggi nel Lazio sono state vaccinate oltre 1 milione e 200 mila cittadini dai medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e centri vaccinali delle Asl e oltre 112 mila sono i vaccini distribuiti nelle farmacie. In appena 40 giorni, sono stati vaccinati 1 milione 312 mila cittadini, comprensivi di chi ha acquistato il vaccino nelle farmacie, rispetto ai 966 mila dello scorso anno, circa 400 mila cittadini in più”.

Lo comunica l’Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio.