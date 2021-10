Infinity Dream: nuove opportunità di lavoro a Ladispoli

In Via del Mare un nuovo centro per la formazione di figure professionali. Aperti i colloqui per aspiranti venditori, receptionist, trasportatori e altri ruoli.

Infinity Dream Mare ha aperto da poche settimane una nuova sede operativa in Via del Mare 14 a Ladispoli.

Il team guidato da Alessandro Riccioni, Direttore dell’agenzia, è in ampliamento e già operativo in tutto il territorio di Ladispoli, Cerveteri e dintorni.

“Cerchiamo nuove leve, donne e uomini di qualsiasi età, purché motivati da una grande voglia di lavorare e crescere professionalmente” – spiega Alessandro. “Facciamo questo lavoro già da molti anni e la nostra squadra è in continuo ampliamento, tanto che abbiamo dovuto scegliere una sede operativa nuova, molto più grande, vicino al Lungomare di Ladispoli, in Via del Mare, lasciando alle spalle la bellissima esperienza nella nostra vecchia sede di Cerveteri, in via Piave“.

Nella nuova sede ci sono gli uffici, una grande sala dedicata ai meeting formativi e il call center di Infinity Dream.

“Siamo un gruppo molto affiatato – spiega Nicola Chertic, Supervisore del team di Infinity Dream – ci occupiamo della selezione e della vendita diretta di dispositivi medico sanitari e altri beni di consumo molto ricercati sul mercato. I nostri punti forti sono il contatto diretto con il cliente, con cui instauriamo un rapporto di fiducia e assistenza continua, e la formazione continua, che permette una crescita professionale costante“.

“La soddisfazione del Cliente è anche la nostra soddisfazione – aggiunge Alessia Monticelli, Responsabile della Segreteria – Amiamo investire su noi stessi, per raggiungere obiettivi sempre più alti: per questo non smettiamo mai di aggiornarci e fare formazione ogni giorno“.

L’azienda Infinity Dream è disponibile a valutare nuove figure lavorative nei settori: assistenza clienti, segreteria, receptionist, trasporto merci, call-center, consulenza commerciale, vendita diretta, marketing, logistica.

“Quello che offriamo a chi vuole portarci il proprio curriculum vitae e fissare un appuntamento con noi – spiega Alessandro, il Direttore dell’azienda – è la possibilità di inserimento in un team giovane e in un’azienda dove vige la meritocrazia: all’impegno sul campo corrisponde sempre un avanzamento di carriera. Il nostro è un metodo ormai rodato e siamo sicuri che le nuove leve si troveranno bene a lavorare fianco a fianco con noi”.

