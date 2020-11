Share Pin 28 Condivisioni

Indicente a Bagnoregio, perde la vita anche Hazel Desimone

Non ce l’ha fatta Hazel Desimone coinvolta in un incidente stradale insieme al compagno Matte Rossi. Per Matteo già da domenica non vi era stato nulla da fare. Anche le condizioni di Hazel erano apparse subito gravi. Oggi la ragazza è venuta a mancare presso il Policlinico Gemelli a Roma.

