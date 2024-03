Tre persone estratte dalle lamiere è il bilancio dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A1 a Fiano Romano. Due auto e un mezzo pesante si sono scontrati ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Incidente sull’A1 a Fiano Romano, scontro tra due auto e un camion: 3 feriti estratti dalle lamiere

Incidente stradale sull’autostrada A1 nel territorio del Comune di Fiano Romano, dove due auto e un mezzo pesante si sono scontrati. Il sinistro è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì primo marzo, in provincia di Roma. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 15 quando i tre veicoli stavano transitando lungo quel tratto di autostrada. Improvvisamente per cause non note e ancora in corso d’accertamento, si sono scontrati in direzione Firenze.

Tre feriti estratti dalle lamiere e consegnati ai sanitari

A dare l’allarme sono stati gli automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte nell’incidente. Arrrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario con diversi mezzi di soccorso. Data la dinamica del sinsitro e le condizioni in cui erano ridotti i veicoli, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. In breve tempo sul luogo dell’incidente la Sala operativa ha mandato la squadra 5A di Montelibretti. I pompieri giunti sul posto hanno dato il via alle operazioni di soccorso, estraendo tre persone dalle lamiere delle vetture.

Traffico e code smaltite nel pomeriggio

Le persone coinvolte nel sinistro sono state poi prese in carico dai sanitari, che hanno accertato le loro condizioni di salute. Presenti sul posto gli agenti della polizia stradale, che hanno gestito la viabilità. Inevitabili le code, per agevolare le operazioni di soccorso in sicurezza e gli accertamenti necessari. La carreggiata è stata liberata dai veicoli incidentati e la circolazione è poi tornata alla normalità nel corso del pomeriggio, senza particolari ripercussioni.