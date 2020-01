Condividi Pin 4 Condivisioni

Intervenuti sul posto VVF e Polizia locale

Incendio alla discarica del campo nomadi di Castel Romano

Dalle ore 22 circa di ieri, il Comando di Roma è stato impegnato con due Squadre VVF 22/A e 11/A, con tre Autobotti di supporto e il Carro Autoprotettori in un incendio che ha interessata la discarica di circa 2000 mq all’interno del campo nomadi di Castel Romano, in Via della Cumunella.

Sono ancora da accertare le cause che hanno fatto scatenare l’impressionante alta colonna di fumo visibile anche da altre zone della città. Sul posto anche la Polizia locale

AGGIORNAMENTI

Proseguono anche oggi le operazioni di spegnimento della discarica di Castel Romano.

Sul posto due squadre vvf e un autobotte con il capo turno provinciale.