Incendi a Roma e provincia: circa 40 interventi solo oggi

Sono circa 40 gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco del Comando di Roma per incendi di sterpaglie e vegetazione.

Le zone maggiormente colpite sono state Via del Risaro; Albano Laziale in Via Colle Nasone all’incrocio con l’Ardeatina; Velletri presso la Strada Provinciale Cisterna – Campoleone, Via Campetto Macellari e Via Catalini; presso la Stazione Ferroviaria Pianabella di Montelibretti e ad Ostia e in Via Tancredi Chiaraluce.

Negli ultimi interventi è stato necessario anche l’intervento del Direttore Operazioni di Spegnimento.