L’Europa e l’Italia stanno per essere invasi da un potente anticiclone

In arrivo prime anticipazioni di primavera – Prime anticipazioni della prossima primavera? Secondo ilMeteo.it infatti il continente europeo sta per essere invaso da un potentissimo anticiclone che misura valori di pressione di quasi 1050 hpa (un valore molto alto e piuttosto raro). Anche l’Italia verrà inglobata da questo super anticiclone, alcune regioni dovranno fare i conti con una bassa pressione collocata sul Mediterraneo occidentale. Il team del sito www.iLMeteo. it comunica che oggi, lunedì 20 gennaio, la Sardegna sarà investita da piogge diffuse e venti tesi di Scirocco. Le precipitazioni potranno assumere carattere di nubifragi sui settori orientali dell’isola.