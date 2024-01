Imprese, vicepresidente Angelilli: “Incoraggianti i dati di crescita del Lazio ma c’è ancora molto da fare”

Regione Lazio incoraggianti i dati di crescita per le imprese

«I dati sulla crescita delle imprese del Lazio emersi dallo studio della Camera di Commercio di Frosinone e Latina sono incoraggianti ma c’è ancora molto da fare»: così il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico della Regione Lazio, Roberta Angelilli, commentando il report che evidenzia come nel Lazio, nel 2023, le imprese sono cresciute dell’1,59 per cento rispetto al 2022.

«Si tratta di segnali positivi che devono essere consolidati attraverso un percorso fatto di misure specifiche che, come Regione Lazio, stiamo attuando sul territorio. Fondamentale – prosegue Angelilli – è tutto il lavoro da noi messo in campo sull’accesso al credito per le imprese, l’utilizzo dei fondi europei, la formazione sulle nuove competenze e la semplificazione amministrativa. Aspetti importanti che stiamo valutando a stretto contatto con le stesse aziende laziali, con le quali abbiamo attivato un rapporto di grande dialogo, ascoltando le richieste del territorio per rispondere al meglio alle loro esigenze. Proprio pochi giorni fa abbiamo messo a disposizione 135 milioni per sostenere le imprese nell’accesso al credito, snellendo al massimo le procedure burocratiche per la presentazione delle domande ai bandi, in più abbiamo creato un fondo per società di capitali che necessitano di un rafforzamento patrimoniale e dei “Basket Bond Lazio” per le imprese più strutturate, con fabbisogni finanziari significativi. La Regione Lazio – conclude Angelilli – vuole sfruttare al meglio le risorse messe a disposizione dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2021-2027 che potranno sostenere e promuovere lo sviluppo delle aree urbane medie come Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, attraverso interventi che interessano moltissimi campi che vanno dalla trasformazione digitale, fino promozione del turismo e alla mobilità sostenibile della nostra regione».

