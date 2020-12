Share Pin 13 Condivisioni

Il premier Conte: “Se ci sarà terza ondata entreremo in zona rossa”

“Se gli esperti ci dicono che la probabilità di una terza ondata a gennaio è una cosa piuttosto concreta, non ci penso due volte a introdurre e rafforzare la rete di protezione per il periodo natalizio. Lasciando correre impatteremo su una impennata.

Attraverso queste misure rafforzate per Natale se non arriva una variante o una terza ondata probabilmente ci muoveremo tra zona gialla e quella arancione e in queste zone potremo restare in attesa di iniziare a vaccinare.

Se invece dovesse arrivare una nuova impennata dei casi o una variante del virus saremo costretti ad entrare in zonna rossa ed applicare misure più stringenti”.

Così il premier Conte a Porta a Porta su Rai 1.