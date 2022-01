“Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia”, dichiara su Twitter la candidata uscita vincente

Il Pd vince le elezioni suppletive di Roma: il successore di Gualtieri alla Camera è Cecilia D’Elia

“Grazie a tutte e tutti i romani che mi hanno dato fiducia – dichiara Cecilia D’Elia su Twitter -. Metterò tutta me stessa per onorare la responsabilità di questo nuovo impegno in un momento così delicato per il nostro Paese.”

Cinque candidati per un seggio alla Camera dei deputati.

Al collegio Lazio 1-01 si sono infatti tenute nella giornata di ieri, domenica 16 gennaio, le elezioni suppletive per riempire il posto lasciato da Roberto Gualtieri, diventato il 21 ottobre sindaco di Roma.

La sfida era fra cinque candidati: Cecilia D’Elia del Pd per il centrosinistra, Beatrice Gamberini per Potere al Popolo, Simonetta Matone della Lega per il centrodestra, Valerio Casini di Italia Viva e Lorenzo Vanni candidato civico. A vincere è stata la candidata del Pd, Cecilia D’Elia.

Bassa l’affluenza. Alle 19 aveva votato solo il 9,58 per cento dei circa 185 mila elettori che ne avevano diritto.

Secondo i dati di YouTrend alla chiusura dei seggi l’affluenza è arrivata all’11,3 per cento, alle suppletive del 1° marzo 2020 invece era arrivata al 17,7 per cento. Allora Roberto Gualtieri si era candidato per prendere il posto di Paolo Gentiloni, diventato Commissario europeo per gli Affari economici e monetari.