Nuovi giochi grazie all’intervento dell’associazione Stella Polare e Tirreno Power

Un’area più sicura e più attrezzata anche per i bambini diversamente abili.

Il parco di Santa Marinella ora più attrezzato per i bambini diversamente abili

E’ il parco giochi di Santa Marinella all’interno del parco Martiri delle Foibe.

L’iniziativa è stata promossa dall’associazione Stella Polare fortemente radicata sul territorio con il sostegno di TirrenoPower che ha partecipato e finanziato l’acquisto dei materiali per la messa in sicurezza dell’area.

“Abbiamo ora a disposizione un moderno impianto ludico fruibile da tutti i nostri bambini, senza barriere architettoniche, che porta integrazione, contrasta l’emarginazione sociale e incentiva il gioco in autonomia”, ha detto soddisfatto il sindaco Pietro Tidei.

Soddisfatta anche l’assessore all’urbanistica Roberta Gaetani “per l’iniziativa resa possibile dalla preziosa collaborazione tra Tirreno Power e gli amici della Stella Polare”.

“E’ un intervento che ci stava molto a cuore perché diversi ragazzi con differenti abilità non avevano un posto in cui giocare in sicurezza – ha commentato il presidente di Stella Polare, Maurizio Poleggi – Siamo sul territorio dal 2004 con un impegno costante alla lotta alla emarginazione sociale e anche il gioco ben rientra negli scopi formativi e dei diritti per i bambini che da sempre perseguiamo”.