Il Natale a Cerveteri arriverà? L’opposizione denuncia ritardi

Nessun avviso di interesse pubblico per il Natale a Cerveteri. L’opposizione denuncia ritardi e Bucchi presenta l’interrogazione

Mancano circa due mesi alle festività natalizie e, al momento, l’amministrazione non ha pubblicato bandi o manifestazioni di pubblico interesse per l’organizzazione di mercatini o attività varie. Proprio per questo motivo, il consigliere FdI, Luigino Bucchi, si è posto come primo firmatario di un’interrogazione che ha poi trovato l’appoggio dei suoi colleghi dell’opposizione. Nello specifico, il consigliere chiede se il governo cittadino ha intenzione di pubblicare tali avvisi in tempo brevi.

Non solo, il focus dell’interrogazione in realtà è un altro. Infatti, all’interno del stesso della stessa è possibile leggere che l’opposizione vuole che siano chiariti i criteri di ripartizione dei fondi previsti per le diverse attività culturali che si sono svolte sul territorio.

Raggiunto telefonicamente, il consigliere Bucchi ha dichiarato: “Mentre in tantissimi comuni, già prima dell’estate, sono state fatte manifestazioni di interesse pubblico con progetti di Natale che le varie associazioni e organizzazioni potevano presentare, a Cerveteri, come al solito, si arriva all’ultimo minuto. Non si sa cosa si vuole fare e non fare. Tanto è vero che da anni non riesce ad organizzare un mercatino di Natale come si deve. Vorremmo anche capire i criteri di assegnazione dei fondi viste le numerose polemiche di quest’estate tra le varie associazioni”.