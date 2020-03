Condividi Pin 12 Condivisioni

Post-it anonimi sulle vetrine delle attività che hanno deciso di chiudere

Il messaggio ai negozianti di Ladispoli: ”Insieme si vince prima”-

“Insieme si vince prima. Daje”. È questo il messaggio su post-it lasciato sulle vetrine e serrande abbassate dei diversi commercianti di viale Italia che hanno deciso di tenere i propri negozi chiusi fino al 3 aprile.

Un segno di solidarietà, amicizia e vicinanza, anonimo, a una categoria, in particolar modo quella d’abbigliamento e beni non di prima necessità in generale, volto a lanciare un messaggio: la città di Ladispoli ha compreso bene la delicatezza del momento e soprattutto i problemi, anche economici, che diverse categorie stanno già subendo a seguito delle decisioni prese dal Governo per contrastare l’avanzata a macchia di leopardo del coronavirus.

Un messaggio di solidarietà che ha scaldato il cuore proprio di quei commercianti che durante una piccola passeggiata rigenerativa, e in solitaria (come disposto dal Dpcm) hanno notato il messaggio lasciato sulla serranda abbassata della loro attività commerciale e che per questo ringraziano il sostenitore anonimo.