Il Made in Italy in promozione da Todaro Sport Original Store Ladispoli

FUORI TUTTO calzature uomo e donna di alta qualità. I marchi italiani in promozione

Todaro Sport Original Store, le calzature Made in Italy in super promozione a Ladispoli, via Odescalchi, 29.

Offerte su tutto il settore calzature, con prezzi finali dai 19 ai 49 euro sulle marche dell’artigianato italiano.

Annunciata dal proprietario Riccardo Todaro, insieme al padre Armando Todaro, storico esercente di Ladispoli la grande iniziativa commerciale “Fuori Tutto: scarpe di alta qualità per tutti”, che parte oggi e si protrarrà da questo fine settimana e fino ad esaurimento scorte nei locali del Todaro Sport Original Store, nel centro di Ladispoli.

Tra i calzaturifici italiani, come THE FLEXX, VALLEVERDE. IGI&CO, HORUS ITALIA, LIDMAG, ENVAL SOFT, importanti sia nel settore della moda casual che della moda da ballo, sono state selezionate calzature per uomo e per donna in grado di accontentare tutte le età e le esigenze diverse.

Il negozio offre anche abbigliamento sportivo e casual delle migliori marche, oltre che attrezzature sportive e accessori per lo sport e il tempo libero.

Il Todaro Sport Orginal Store è anche sui social network: pagina Facebook e pagina Instagram

Per contattare lo staff si possono chiamare i numeri 06 994 6008 e 334 256 1261.

