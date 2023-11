Il Comune di Cerveteri stanzia 680mila euro per il rifacimento del manto stradale

Oggetto della delibera il restyling di Via Furbara-Sasso, via degli Eucalipti a Campo di Mare, Via Volterra a Cerenova, via Carlo Cavalieri a Cerveteri e via Sagripanti nella zona del Tyrsenia

“Interventi importanti e non più rimandabili”. La Giunta comunale di Cerveteri ha approvato la delibera relativa la manutenzione stradale di alcune vie di Cerveteri. Uno stanziamento di 680mila euro, fondi con i quali, l’Amministrazione comunale intende provvedere al rifacimento del manto stradale di alcune arterie stradali della città.

Nel dettaglio, la Delibera prevede il rifacimento del tratto urbano di Via Furbara-Sasso, via degli Eucalipti a Campo di Mare, Via Volterra a Cerenova, via Carlo Cavalieri a Cerveteri e via Sagripanti nella zona del Tyrsenia.

“Si tratta di una Delibera molto importante che ci consente di dare il via all’iter che porterà al rifacimento del manto stradale di cinque vie che necessitavano di intervento – ha detto Matteo Luchetti, Assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Cerveteri – costo dell’operazione, è di 680mila euro, cifra che avevamo previsto all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche del 2023. La cifra, è comprensiva di progettazione, direzione lavori e gli oneri per la sicurezza. Il prossimo passaggio, è quello relativo l’indizione della gara di affidamento dei lavori. Poi, dopo l’assegnazione, partiranno i cantieri. Colgo l’occasione, per ringraziare il personale dell’Ufficio Opere Pubbliche, ed in particolar modo al Geometra Federico Feriozzi e al Dirigente Fabrizio Bettoni per il lavoro svolto”.