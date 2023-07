Il Città di Cerveteri apre la campagna abbonamenti per la nuova stagione, il Sindaco Gubetti: “Prezzi popolari per riavvicinare i tifosi”

Il Sindaco di Cerveteri invita tifosi e cittadinanza a sostenere la squadra nella nuova stagione

Si è ufficialmente aperta la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024 del Città di Cerveteri. La squadra del patron Lupi, dopo la retrocessione in Promozione, è pronta a ripartire con rinnovato entusiasmo con un unico obiettivo: riportare i tifosi allo stadio e riavvicinare la città ai colori della squadra. Prezzi popolari quelli fissati dalla presidenza: l’abbonamento per l’intera stagione costerà 70€. Si può acquistare l’abbonamento, recandosi presso la Segreteria sita al Campo Enrico Galli, aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Per informazioni, contattare il numero 0683911325.

“Nonostante la retrocessione dello scorso anno, maturata dopo una stagione estremamente complessa, la Famiglia Lupi è pronta a ricominciare la stagione con rinnovato entusiasmo. Sebbene ancora non sia ancora stabilito con matematica certezza che il Città di Cerveteri militi in Promozione, in quanto sono in ballo possibili ripescaggi, il Presidente Lupi sta ugualmente allestendo una squadra di valore, con tanti nuovi innesti pronti a rendere davvero competitiva la rosa, indipendentemente da quale Campionato andrà ad affrontare – ha detto Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri – elemento importante della nuova campagna abbonamenti, sono i prezzi estremamente popolari che testimoniano come sia volontà della presidenza di far tornare i tifosi allo stadio, di avvicinare le famiglie e i giovani”.

“Questa che sta per iniziare è la prima stagione che il Città di Cerveteri comincia con la nuova Presidenza – ha detto il Sindaco Gubetti – una Presidenza quella della famiglia Lupi che ha immediatamente dimostrato il proprio attaccamento alla città, realizzando tra l’altro, proprio come previsto dalla convenzione con il Comune, importanti lavori di messa in sicurezza dell’impianto di gioco, rendendo ora il Campo Enrico Galli una struttura accogliente e all’altezza di ospitare una manifestazione sportiva. Alla presidenza e ai giocatori, auguro una buona preparazione e un buon campionato!”.