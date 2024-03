I verde azzurri non avanzano in classifica, ma i giochi per la salvezza diretta sono ancora aperti

Il Cerveteri non va oltre il pareggio sul campo del Paldoro, davanti a 50 tifosi verde azzurri che hanno intonato cori alla formazione di Caputo, che termina la gara con un pareggio stretto per la classifica. Ad Aranova, dove si è giocato, è andata in vantaggio la formazione cerveterana con Teo Patrascu. Poi, pareggio di Tiozzo, mentre nella ripesa al gola di Cesaro risponde un bel goal di Catraccchia, che porta a 4 le sue marcature. Un pari, quindi, che non migliora la posizione dei cervi, che avrebbero dovuto vincere per riprendere le battistrada. Dispiace per la tifoseria, che ha sostenuto i verde azzurri per novanta minuti, dando dimostrazione di affetto e vicinanza. Ad Aranova se ne sono presentanti in tanti, ringraziati dal presidente Andrea Lupi al termine del match.

Fa.No.