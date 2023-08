Il Dg Discepolo: “Pronti per iniziare una stagione che ci veda protagonisti”

Il Cerveteri aspetta al varco il Fiano Romano in Coppa Italia –

Cerveteri avanti tutta con la preparazione, in vista del primo turno di Coppa Italia, domenica prossima in casa, al Galli, contro il Fiano Romano.

“I ragazzi stanno lavorando molto bene, c’ è molta armonia tra di loro – dice Discepolo –. Per capire se siamo una squadra che può puntare in alto dovremo aspettare qualche settimana, per ora è prematuro parlare.

Però posso dire che siamo un bel gruppo, noto entusiasmo e coesione.

Non voglio rischiare in questo momento, ci sono molti acciaccati che voglio tenere a riposo e non rischiarmeli per una partita – dice il tecnico verde azzurro -. Certo la coppa è importante: i primi due turni sono una gara secca e senza supplementari, per alcuni aspetti ingannevoli.

Ce la giocheremo per vincere domenica, abbiamo una partita alla nostra portata”.

Dopo le piogge, che hanno tolto un po’ d’afa, la preparazione atletica della squadra si è fatta meno faticosa.

Intanto la dirigenza ha rinnovato l’invito ai tifosi di sottoscrivere l’abbonamento con le informazioni per aderire che si possono chiedere negli orari pomeridiani presso la segreteria dello stadio.