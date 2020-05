Condividi Pin 1 Condivisioni

Da domani 19 maggio il sito archeologico riaprirà i battenti. Visite in sicurezza con l’app gratuita

Il Castello di Santa Severa pronto a riaprire –

Da domani il Castello di Santa Severa riaprirà i battenti.

Gli ingressi agli spazi del Castello saranno gestiti nel pieno rispetto delle indicazioni in termini di distanziamento sociale previste per i luoghi pubblici al fine di contrastare la diffusione del coronavirus e sarà possibile acquistare i biglietti online sulla piattaforma Coopculture (VAI QUI)

Il Castello di Santa Severa pronto a riaprire

Le visite all’interno del Museo saranno contingentate e per rendere più agevole la visita, è disponibile un’App mobile gratuita per IOS e Android, sviluppata da LAZIOcrea, che, attraverso la realtà virtuale e la realtà aumentata offre un interessante racconto del Castello accompagnato dalla voce narrante di Mario Tozzi, noto geologo e divulgatore scientifico.

I video ripercorrono attraverso le epoche la storia di Santa Severa consentendo al visitatore di assaporare atmosfere particolarissime e di conoscere da vicino tutti i personaggi che hanno lasciato una traccia indelebile nella storia del sito, dalle origini del porto, snodo di scambi commerciali, ma anche come centro di vita ecclesiastica e spirituale.

Mediante l’App sarà possibile scoprire la struttura muraria che i Romani nel II sec. a.C. eressero sui resti delle precedenti mura etrusche a difesa di Pyrgi; vedere la ricostruzione in 3D della basilica Paleocristiana sorta probabilmente dove, secondo la tradizione, il 5 giugno del 298 d. C., all’epoca dell’imperatore Diocleziano, avvenne il martirio di Severa e dei suoi fratelli Calendino e Marco; oppure ascoltare le parole del samurai Hasekura Tsunenaga, il primo ambasciatore giapponese giunto in Europa che soggiornò proprio a Santa Severa nel 1615, prima di raggiungere la corte di Papa Paolo V per la sua missione.

Sarà possibile inoltre vedere le immagini riprese da due droni che, volando alti sul mare, sul Castello e nelle terre circostanti, dove un tempo sorgevano i templi dell’area sacra dell’antica Pyrgi, condurranno lo spettatore in un viaggio unico ed emozionante. Il tour virtuale dall’antico porto etrusco al santuario di Pyrgi attraverso i visori di realtà virtuale per il momento sarà disponibile sul sito istituzionale QUI

Gli orari di visita sono dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Il Regolamento di accesso per la riapertura ai visitatori è disponibile sul sito www.castellodisantasevera.it