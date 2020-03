Condividi Pin 102 Condivisioni

Isole ecologiche itineranti, chip nel mastello del secco sono alcune delle modifiche

Igiene urbana: diverse le novità per cittadini e commercianti –

Cambio di passo in città per la raccolta differenziata.

Già da ieri ad occuparsi dal servizio di igiene urbana sarà la Tekneko, vincitrice del bando di gara indetto da Città Metropolitana.

Diverse le novità a cui la raccolta andrà incontro a partire già da domani.

Primo tra tutti il conferimento di plastica e metallo nello stesso mastello giallo.

Qualora non dovesse essere sufficiente i cittadini potranno avvalersi di buste di plastica trasparente da esporre fuori dalla propria nei giorni e negli orari di sempre.

Buone notizie per i proprietari di abitazioni con giardino annesso.

Il nuovo contratto prevede infatti il ritiro gratuito del verde a domicilio.

Stessa cosa per gli ingombranti. I cittadini che avranno necessità di usufruire del servizio non dovranno fare altro che contattare la ditta per procedere col ritiro a domicilio.

E per andare verso la tariffa puntuale, i mastelli dell’indifferenziato saranno dotati di codice a barre o di microchip.

In questo modo si avrà contezza di quanti rifiuti indifferenziati produrrà una singola utenza e si potrà applicare uno sconto ai cittadini più “ricicloni”.

Buone notizie anche per lo spazzamento stradale.

In alcune vie della città, come viale Italia, via Duca degli Abruzzi, via Lazio, il lungomare (dal lungomare Marco Polo a Marina di Palo) sarà prevista anche la pulizia manuale delle strade.

Arriveranno inoltre le isole ecologiche itineranti, non solo per i non residenti (come già accade durante il periodo estivo) ma anche per i residenti. I cittadini potranno così conferire i propri rifiuti differenziati anche in altri giorni e in altri orari rispetto a quelli stabiliti dal “tradizionale” calendario.

Novità anche per l’isola ecologica di via Roma: resterà aperta al pubblico sette giorni su sette, dando così la possibilità di conferire i propri rifiuti anche la domenica.

Spazio anche ai commercianti, con l’introduzione di passaggi aggiuntivi (già compresi nella Tari) per il ritiro della differenziata (a seconda della tipologia dell’attività commerciale).

Il contratto prevede anche la pulizia degli arenili e l’installazione di eco-compattatori dove i cittadini potranno conferire alcune tipologie di rifiuti in cambio di buoni sconto da utilizzare nei negozi che decideranno di aderire all’iniziativa.