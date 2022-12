Igiene urbana Cerveteri: mezzi obsoleti e servizi igienici in abbandono, i sindacati scrivono al Prefetto

L’Ugl punta i riflettori sulle condizioni in cui gli operatori del servizio di igiene urbana sono costretti a lavorare

“Veicolo obsoleti con problemi strutturali, che non possono garantire la sicurezza, per la circolazione su strada”. E ancora: “Stato di abbandono” degli “spogliatoi” e dei “servizi igienici” per non parlare poi anche delle condizioni della “rimessa dove vengono svolte le mansioni di carico e scarico rifiuti e la connessa isola ecologica in via Settevene Palo”.

Sono queste le condizioni in cui gli operatori del servizio di igiene urbana di Cerveteri sono costretti a operare. A denunciarlo è l’Ugl che ora scrive al Prefetto per avviare le procedure di raffreddamento.

Già il sei dicembre scorso i sindacati avevano avuto un incontro “per discutere di alcune problematiche”. Problematiche che, a quanto pare, non sono state ancora risolte.

Tra le richieste del sindacato c’è anche quello “di aumentare il parametro orario e i livelli ai lavoratori che ormai da anni svolgono orario straordinario strutturale e mansioni superiori”.

“In data 30 dicembre in via telematica – spiegano inoltre dall’Ugl – si è svolto un incontro dove, sia la scrivente che i lavoratori attendevano risposte esaudienti, ma purtroppo non sono emerse soluzioni immediate, specialmente per quanto riguarda la sicurezza”.

E così, ora il sindacato si rivolge al Prefetto per “aprire la procedura di raffreddamento” chiedendo la convocazione di un incontro durante il quale chiedono la presenza, anche del Comune di Cerveteri.