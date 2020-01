Condividi Pin 4 Condivisioni

La ditta pronta a occuparsi del servizio al 100%. Gli amministratori comunali pronti a valutare questa possibilità

Igiene urbana Cerveteri, oggi il Comune ha incontrato Camassa –

Incontro questa mattina nella città etrusca tra amministrazione comunale e Camassa.

Al centro dell’incontro: la procedura di avvio di risoluzione del contratto di servizio inviata dal comune all’Ati già lo scorso 17 gennaio.

Durante l’incontro, l’amministrazione ha preso atto della formale disponibilità di Asv di lasciare l’Ati per dare la possibilità a Camassa di subentrare sul 100% del servizio.

Già durante l’incontro con le organizzazioni sindacali della scorsa settimana, la Asv aveva annunciato questa sua intenzione vista la procedura di liquidazione avviata dal suo comune di appartenenza, Bitonto.

E proprio la Camassa aveva già dato la disponibilità a occuparsi da sola del servizio, con i sindacati che hanno chiesto il riassorbimento dei lavoratori di Asv per la salvaguardia dei posti di lavoro.

Ora, dopo l’incontro di oggi, il comune si riserva la possibilità di valutare l’istanza presentata per verificare se esistono i presupposti per poterla mettere in atto, così da garantire la continuità del servizio attraverso una nuova configurazione che garantisca tutte le norme contrattuali e di gara, proprio come spiegato dall’assessore alle Politiche ambientali Elena Gubetti al termine dell’incontro.