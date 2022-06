I più interessanti passatempi estivi sul litorale di Santa Marinella

A pochi passi da Civitavecchia e dal Castello di Santa Severa si nasconde quella che da molti viene definita “La perla del Tirreno”: Santa Marinella. Oltre ad essere il titolo della canzone portata al Festival di Sanremo 2021 dall’artista Fulminacci, Santa Marinella è nota anche e soprattutto per la sua bellezza e per i servizi e l’intrattenimento che offre a chi decide di visitarla. La sua storia risale all’epoca preistorica, come testimoniato anche da diversi reperti e ritrovamenti archeologici presenti sulla Via Aurelia. La suddetta località è da sempre stata vista come una meta adatta per trascorrere del tempo durante il quale potersi rilassare e poter fornire importanti benefici alla propria salute. Non a caso, negli anni Cinquanta Santa Marinella è stata una delle mete più amate, più apprezzate e più visitate dalle grandi star del cinema italiano.

Roberto Rossellini e Ingrid Bergman hanno più volte raccontato di aver trascorso gli anni più belli ed intensi della propria relazione nella loro villa a Santa Marinella, meta turistica anche di personaggi celebri italiani, come Mastroianni, Gassman, e stranieri, come Gregory Peck e Rock Hudson. Oltre alle bellezze artistiche che offre questa località, i turisti possono contare su un livello gastronomico elevatissimo. I piatti tipici di Santa Marinella sono senza ombra di dubbio gli spaghetti con le telline, le cozze e la cicoria. Se cercate un luogo in cui poter assaporare prodotti tipici e genuini legati alla dieta mediterranea, questo è il posto che fa per voi. Tutto questo può essere piacevolmente accompagnato da un bicchiere di Sambuca, un liquore nato alla fine del XIX secolo a Civitavecchia. Santa Marinella è nota ai più soprattutto per i 20 chilometri di spiagge e per il castello che sorge esattamente a ridosso del mare.

Attrazioni naturali

La costa è caratterizzata da punte rocciose e da piccole calette, oltre che da una quantità di verde piuttosto importante: ne sono la testimonianza i pini, le colline, le palme e gli oleandri che compongono il paesaggio. A soli 60 chilometri da Roma, fanno parte del territorio del comune anche la parte meridionale dei Monti della Tolfa e il torrente Marangone, che funge da divisore tra Civitavecchia e Santa Marinella. Il clima è piuttosto favorevole, visto che è mite e temperato. Il mese più caldo dell’anno è senza ombra di dubbio agosto, mentre il più freddo è gennaio, durante il quale si toccano temperature intorno ai 9 gradi.

Attrazioni gastronomiche e di intrattenimento

La vita notturna, al contrario di ciò che molti potrebbero pensare, è piuttosto ricca, questo grazie alla presenza di bar, pub e ristoranti. Alcuni di questi locali si trovano in pieno centro, mentre altri si posizionano sul lungomare, dove ci sono cocktail bar e beach club, che si occupano dell’organizzazione di eventi con musica dal vivo, piano bar e dj set. Assolutamente suggestivo è prendere l’aperitivo al tramonto, un’attività che viene favorita dalla presenza di varie location dedicate e frequentate da un pubblico selezionato. Inoltre, le sale da gioco presenti sul territorio non sono tantissime, questo non invoglia i turisti a frequentarle. Tuttavia, i progressi della tecnologia e in particolare la presenza di piattaforme digitali in rete permettono ai giocatori di giocare anche restando comodamente seduti sul lettino al mare, in maniera semplice e senza problemi di accessibilità. Del resto basta leggere una recensione su William Hill Casinò, che dá informazioni relative a questo portale da tutti i punti di vista, da come aprire un account alla storia dell’operatore, passando per gli incentivi messi a disposizione dell’utente, per capire come l’accesso sia particolarmente immediato anche da mobile e riguarda anche giochi popolari come il poker. Al tavolino del bar o sotto l’ombrellone, lo svago, in tutte le sue forme, diventa pian piano sempre più smart. La curiosità, infine, che magari non farà piacere ai giovanissimi, è che a Santa Marinella non ci sono discoteche, per quelle è necessario spostarsi a Civitavecchia o a Santa Severa, rispettivamente a 15 e a 10 chilometri di distanza.