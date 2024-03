I bambini dell’ IC Ladispoli 1 alla scoperta del territorio

Visitati i siti archeologici dell’epoca imperiale della città

I bambini delle classi quinte dell’ IC Ladispoli 1 alla scoperta del territorio.

Un divertente e movimentato tour di 2 giorni con l Archeobus in visita ai siti archeologici dell’ epoca imperiale a Ladispoli. Lo scuolabus mezzo di trasporto quotidiano per tanti alunni si trasforma in Archeobus, grazie alla professionalita’ e alla passione dei volontari del GAR (gruppo archeologico romano)diretto da Flavio Enei e al contributo del Comune Assessorato alla Pubblica Istruzione e alla Cultura,che ha sponsorizzato il progetto e pubblicato un interessante opuscolo,alla portata dei ragazzi con immagini e siti della cittadina balneare.

Dopo la piacevole conferenza di giovedi 6 Marzo in Biblioteca Comunale, tenuta magistralmente dal direttore del Museo di S.Marinella Flavio Enei sui siti dell epoca romana,i ragazzi venerdi’ 7 marzo hanno “scorrazzato” per la citta’ sui pulmini, dalle 9.15 alle 12.00 con sosta in tre tappe fondamentali dalla villa romana della Grottaccia,in Via Rapallo; passando per il lungomare a Marina di Palo per vedere i resti della vasca e dei mosaici e poi a piedi fino alla ricca villa romana a Piazza della Rugiada con i resti degli ambienti termali, fino ad arrivare a Marina San Nicola per godere dei resti della enorme Villa di Pompeo Magno che si affaccia sulla costa Tirrenica e permette di vedere da lontano il castello di Palo, gia’ Alsium, residenza degli Orsini poi venduta agli Odescalchi e la Posta Vecchia, stazione di sosta durante il trasporto sulla Via Aurelia.

Al ritorno, giro lungo passando per il Castellaccio di Monteroni ed uno sguardo alla necropoli etrusca e ai terreni di Monteroni, ricchi di prodotti tipici del territorio: carciofo, ulivo e grano. Piena soddisfazione dei docenti e dei ragazzi che hanno svolto una lezione all’aria aperta, vivace ed entusiasmante con l’ apporto di esperti del Gat, con la finalita’ di far conoscere prima, rispettare e valorizzare poi, il patrimonio storico/ archeologico del territorio di Ladispoli, un comune recente degli anni ’70, ricco di storia e di fonti ancora visibili. Ringraziamo la referente/docente Marina Cozzi per il progetto realizzato a scuola in collaborazione con il Comune e il Gatc.