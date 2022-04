Guerra Ucraina, Kiev: “Attacco Russia in Donbass è iniziato” –

Guerra Ucraina, Kiev: “Attacco Russia in Donbass è iniziato”

L’attacco della Russia in Donbass “è già iniziato” e la nuova fase della guerra in Ucraina è cominciata. Parola di Vadym Denysenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino, che si è espresso così in tv secondo dichiarazioni riportate dalla Cnn. “Dobbiamo capire che non sarà come il 24 febbraio quando sono iniziati i primi attacchi aerei e le esplosioni e abbiamo detto ‘è iniziata la guerra’ – ha affermato – La grande offensiva di fatto è già iniziata”.

“I russi ammassano forze – ha aggiunto – Continuano a ridistribuire truppe ed equipaggiamenti nelle regioni di Donetsk e Luhansk”. “Sì, non ci sono ancora grandi battaglie – ha proseguito – Ma a livello generale potremmo dire che l’offensiva è già iniziata”.

“Siamo pronti”, aveva detto il presidente Volodymyr Zelensky in vista della nuova fase della guerra. “La Russia ha distrutto milioni di vite, ha iniziato una guerra totale e si comporta come la colpa fosse dell’Ucraina”, le parole di Zelensky nell’ultimo messaggio notturno. “E’ finita un’altra settimana in cui l’Ucraina è rimasta viva, nonostante tutti gli sforzi compiuti dalla Russia per distruggerci. Stiamo combattendo, ci stiamo difendendo, rispondiamo agli attacchi”, aveva aggiunto.