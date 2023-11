Grande partecipazione alla “Marcia degli Alberi” di Ladispoli

“Marcia degli alberi” di Ladispoli: volontari, cittadini e studenti tutti insieme per l’ambiente

“Più alberi per vivere e “Più alberi per respirare” sono alcuni degli slogan dei piccoli studenti che hanno partecipato alla 8a edizione de “La Marcia degli Alberi” che si è svolta a Ladispoli (Roma) domenica 12 novembre 2023. Come nelle precedenti edizioni volontari, cittadini e studenti hanno messo a dimora 30 alberelli e molte piantine aromatiche. Lo slogan di quest’anno era “noi piantiamo alberi …e ce ne prendiamo cura” perchè i volontari-cittadini provvederanno per almeno 3 anni a prendersi cura delle piante messe a dimora, in particolare l’innaffiamento nei mesi estivi. Anche quest’anno la partecipazione è stata alta: oltre alle tante associazioni hanno aderito le classi dell’infanzia I.C. Corrado Melone sezioni A, B, G, H e quelle dell’I.C. Ladispoli 1 plesso G.Rodari e plesso G.Paolo II classi 1R, 2R, 4R, 5R.

Un corteo festoso con l’alberello in spalla è partito dai giardini di via Firenze, ha raggiunto la centrale piazza Rossellini e proseguendo nei giardini centrali è giunto al giardino “Franco Cuccu” vicino piazza De Michelis dove sono stati messi a dimora vari alberelli, lecci, carrubi, cerri, falso pepe, frassino, eucalipti etc. Ogni alberello è stato assicurato tramite un tutore (cannuccia) ed è stato “pacciamato” con cortecce secche che servono a proteggere le radici dal caldo-freddo e mantenere umido il terreno.

Insomma una giornata di festa, una giornata all’insegna dell’educazione ambientale perché questi alberelli cresceranno, alcuni molto lentamente come le querce, e ne trarranno benefici tutti nei prossimi anni. Un gesto concreto per l’ambiente e per le future generazioni. La manifestazione è stata patrocinata dal Comune di Ladispoli, dalla Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore ed in collaborazione con Regione Lazio e Arsial.



L’evento porta la firma di diverse associazioni del territorio:

Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord

Scuolambiente

Libera, Associazioni Nomi e Numeri contro le mafie

Natura per tutti onlus

Aps Piccolo Fiore onlus

Aps Nuove Frontiere onlus Ets

LIPU

Dammi la Zampa onlus

Avo Ladispoli (Volontari Ospedalieri)

CORITA (Comitato Rimboschimento città di Taranto)

Marevivo Delegazione Regionale Lazio

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù

Comitato Rifiuti Zero Ladispoli

Humanitas

Daje de Alberi

Alberi in Periferia

Animo ODV

N.O.G.R.A. LADISPOLI

Gruppo Scout Ladispoli 2

MASCI (Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani)

Circolo Laudato Si’ Sacro Cuore Ladispoli

Arboverde