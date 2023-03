Gli studenti dell’Alberghiero spiegano ai turisti i fori imperiali

Si chiama learning by doing e vuol dire apprendere sulla base dell’esperienza, imparare attraverso il fare: è, in altre parole, la metodologia più efficace per affiancare allo studio una precisa consapevolezza delle azioni da mettere in campo per trasformare la teoria in prassi.

“Si tratta di una necessità imprescindibile per tutti gli studenti e, in particolare, per quelli di una Scuola Professionale Alberghiera – ha sottolineato la Prof.ssa Carmen Piccolo, Docente di Accoglienza Turistica dell’Istituto di via Federici – Attraverso il “fare” è possibile memorizzare uno specifico modus operandi che potrà essere successivamente perfezionato, ma che consente già oggi di “mettersi in gioco”. E banco di prova delle future guide turistiche della IV T, accompagnate dai Docenti Carmen Piccolo, Federica Fiorillo e Luigi Tesone, sono stati questa mattina i Fori imperiali, complesso archeologico unico al mondo perfettamente illustrato e descritto dagli studenti dell’Istituto Alberghiero in tutte le sue caratteristiche.

“Un’esperienza da ripetere”, hanno commentato gli allievi, pronti a scendere di nuovo in campo per il prossimo “compito di realtà”.