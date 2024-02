Gli studenti dell’alberghiero di Ladispoli partecipano a rifiu-thlon

L’iniziativa di educazione ambientale è promossa dalla rete nazionale della salute

Un’iniziativa che nasce grazie alla Rete Nazionale della Salute in collaborazione con l’Associazione di protezione ambientale AICS e il Comune di Ladispoli: è Rifiu-Thlon, la gara di raccolta di piccoli rifiuti cui hanno partecipato nei giardini di via Firenze gli studenti dell’Istituto Alberghiero accompagnati dai loro docenti Daniele Manzo, Andrea Carmilitano, Elisa Colombo, Renato D’Aloia, Angela Di Sabatino, Carmen Piccolo,Carmen Rega e l’Assistente specialistico Fabrizio Patacchiola.

“La scuola è lo spazio privilegiato ed elettivo per dar vita a progetti che pongano al centro la tutela dell’ambiente e il profondo legame che lega le società al territorio in cui vivono – ha sottolineato laDirigente scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa – Occorre promuovere in ogni modo l’acquisizione di una profonda consapevolezza in relazione ai temi della sostenibilità ambientale attraverso percorsi che si pongano come obiettivo la cura della “casa comune” e il senso di appartenenza ad una comunità al tempo stesso locale e globale. Solo attraverso iniziativecome quella di oggi, che sappiano dare concretezza a tali irrinunciabili princìpi, riusciremo a sviluppare un’adeguata sensibilità e l’adozione di corretti stili di vita rispettosi del ricchissimo patrimonio ambientale e culturale della nostra città e del nostro Paese”.

Rifiu-Thlon ha visto competere gli studenti dell’Istituto Alberghiero, armati di pinze e sacchi, per raccogliere la maggior quantità possibile dei rifiuti sparsi lungo le aiuole di via Firenze. “E’ stata una giornata stimolante e divertente – hanno commentato i docenti – e siamo pronti a proporre la nostra scuola come “Punto Rifiu-Thlon” per svolgere iniziative analoghe che potranno rientrare nelle attività di Educazione Civica e PCTO. Cominceremo la prossima gara dall’area verde che circonda il nostro Istituto”.