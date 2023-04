Noi siamo futuro: al via l’VIII edizione del “Festival dei giovani” a Gaeta

Si svolge a Gaeta dal 19 al 21 aprile ed è il più importante evento dedicato al mondo delle ultime generazioni. Riflettori accesi sul protagonismo attivo di giovani provenienti da ogni parte d’Italia: momenti di formazione e confronto in collaborazione con Aziende, Istituzioni ed Enti formativi, finalizzati alla valorizzazione dei talenti, delle vocazioni e delle competenze degli studenti. “Un legame sempre più forte, un connubio vincente tra il Festivaldeigiovani® e Gaeta – ha commentato il Sindaco Cristian Leccese – che, in

quei giorni, si trasforma nella Città dei Giovani, una grande piazza di incontro, un laboratorio, una fucina di idee e un luogo di aggregazione e confronto sulle tematiche più urgenti per i nostri giovani”.

Gli studenti dell’Alberghiero di Ladispoli in finale per il Concorso “Chef di classe”

Workshop, dibattiti, eventi con il contributo di importanti personaggi del mondo dello spettacolo, dell’informazione e dello sport: questi gli ingredienti principali dell’VIII edizione dell’iniziativa ideata e realizzata da Noisiamofuturo®, in collaborazione con il Comune di Gaeta ma anche in partnership con l’Università “Luiss Guido Carli” di

Roma. Nel corso della “tre giorni” è possibile inoltre partecipare a visite guidate a siti archeologici e naturalistici, musei e complessi architettonici come il Castello Angioino e il Parco regionale della Riviera di Ulisse. Il tutto accompagnato da gare e concorsi come quello che ha impegnato gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli, già a partire da marzo, nella preparazione di diversi piatti e cocktail. Ed è di queste ore la notizia che gli allievi della IV Sala A, coordinati dai loro docenti Prof.ssa Donatella Di Matteo e Prof.

Bruno Mazzeo, sono stati selezionali per la finale del contest “Chef di classe” promossa da Ariete Fattoria Latte Sano per premiare gli studenti che “meglio hanno saputo raccontare i sapori e i momenti buoni vissuti insieme, in famiglia e con gli amici, coniugando l’ingrediente latte, o i suoi derivati, alla creatività”.

Ai vincitori sarà offerto un contratto di collaborazione editoriale per scrivere una raccolta di ricette che saranno pubblicate sui social dell’Azienda Latte Sano. “Siamo felicissimi per questo traguardo che premia non solo l’impegno dei nostri allievi, – hanno commentato i due Docenti – ma anche la qualità dell’offerta formativa dell’Istituto Alberghiero di Ladispoli. Il Festival di Gaeta rappresenta un’esperienza straordinaria che integra efficacemente formazione, cultura, arte, storia e natura – hanno aggiunto – ma senza l’energia, il talento e

l’entusiasmo degli studenti che vi partecipano non si respirerebbe l’atmosfera speciale che rende questo evento unico nel suo genere. Rivolgiamo i nostri complimenti agli allievi selezionati per il grande giorno della Finale”.

Appuntamento al 20 aprile.

E per chi volesse approfondire le modalità di preparazione del “Tortino di carciofi” (Alessio Lucia, Nicolas Iencenelli, Marco Benedetti), del “Golden Coffee” (Martina Ferrazzi, Flavia Sbergami) e della “Burro Birra Fake” (Flavia Sbergami, Martina Ferrazzi) ecco i link alle videoricette: