Sono circa 100 i bambini che hanno partecipato all’iniziativa promossa da Scuolambiente e dal Rione Cerenova Costantica

Giornata mondiale della Terra: successo a Torre Flavia –

Circa 100 bambini, accompagnati dai genitori, alla Giornata Mondiale della Terra organizzata da Scuolambiente e dal Rione Cerenova Costantica a Torre Flavia nord presso lo stabilimento di Ezio alla Torretta.

Una bella giornata di sole e di festa per tante famiglie che hanno potuto trascorre un pomeriggio all’aria aperta con tanti giochi tutti improntati sul tema dell’ambiente.

Così bambini hanno dato prova di essere preparati e attenti all’ambiente e di conoscere le particolarità dell’Oasi di Torre Flavia forse più di molti adulti.

Alla fine della Caccia ai Tesori tutti i partecipanti sono stati premiati e hanno goduto di una bella e ricca merenda offerta dai molti sostenitori dell’iniziativa. Un’attrazione particolarmente apprezzata è stata la bella mostra di insetti del giovanissimo Stefano, socio attivo del Forum Giovani di Scuolambiente, appassionato entomologo.

“Siamo molto soddisfatti del successo della giornata, per il quale dobbiamo ringraziare Salviamo il Paesaggio Litorale Roma Nord per la collaborazione e i tanti sostenitori, prima di tutto Ezio la Torretta per l’ospitalità e poi la Pizzeria Doppio Zero, SupFit, Associazione Nautica Campo di Mare il Comitato Genitori Marina di Cerveteri e la pizzeria Alberto’s. Poi naturalmente il Comune di Cerveteri e Città Metropolitana che hanno dimostrato di credere nel progetto dandoci il patrocinio, il gruppo comunale di Protezione civile di Cerveteri e l’associazione La Fenice di Protezione civile di Ladispoli per il consueto supporto. La grande partecipazione di tante e tante famiglie dimostra che il lavoro svolto in questi anni ha prodotto consapevolezza e rispetto per la natura e attenzione per l’Area di Torre Flavia. I bambini sono stati i protagonisti della giornata, siamo infatti consapevoli che la conoscenza e l’amore per il territorio devono partire proprio dall’infanzia per diventare cardine di comportamenti consapevoli nei futuri adulti” racconta con soddisfazione la Presidente Maria Beatrice Cantieri.