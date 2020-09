Genius Loci: concerti alla scoperta di luoghi straordinari

Share Pin 1 Condivisioni

Dal 5 settembre al 10 ottobre tanti eventi tra la provincia di Roma e quella di Viterbo

Dal 5 settembre al 10 ottobre, sei imperdibili appuntamenti musicali con interpreti del calibro di Lorenzo

Kruger, Ivan Segreto e Diane Peters. In programma anche workshop, passeggiate naturalistiche e

degustazioni a completare un’esperienza unica, nelle location suggestive della provincia di Roma e

Viterbo.

Musica, cultura e luoghi d’eccezione. Il progetto Genius Loci animerà le province di Roma e Viterbo con sei

appuntamenti imperdibili, tutti i sabati a partire dal 5 settembre fino al 10 ottobre 2020. Un’esperienza

d’ascolto unica e innovativa, che ha l’obiettivo di valorizzare i beni culturali e i siti archeologici del Lazio

offrendo esperienze di spettacolo ad alto impatto emotivo.

Concerti di musica ambient e sperimentale, da camera e classica, in dialogo con i luoghi suggestivi e ricchi

di arte e storia, per godere dello spettacolo dal vivo come fosse un rituale, un momento collettivo in grado

di emozionare e suggestionare e di raccontare il passato ed il presente. Laboratori, visite guidate,

passeggiate naturalistiche e degustazioni di prodotti locali per accompagnare gli spettatori in una

riscoperta culturale del territorio offrendo un’esperienza sensoriale e culturale stimolante.

Il tour nei siti storici e archeologici del Lazio attraversa l’area dell’Etruria e la collega idealmente alla

Capitale. Il primo appuntamento, il 5 settembre, è alla Rocca Frangipane di Tolfa, tra le rovine di un piccolo

castello medievale sulla cima della montagna con un panorama mozzafiato sulle valli circostanti. Il sabato

successivo, 12 settembre, sarà la volta della Necropoli Etrusca di Cerveteri, capofila del consorzio dei

Comuni a cui è stato riconosciuto il titolo di Città della Cultura del Lazio 2020, per poi proseguire con il

Parco Regionale Marturanum di Barbarano Romano, ricco di reperti etruschi, la città fantasma di Canale

Monterano, fino al borgo di Ostia Antica e ai sotterranei segreti di Viterbo.

Gli artisti in programma sono interpreti di altissimo livello ed esperienza internazionale, per dei concerti

altamenti suggestivi, che verranno trasmessi in streaming sulla web tv MArteChannel per permettere a

tutti di conoscere alcuni dei luoghi più straordinari del Lazio.

Si parte con il concerto spettacolo di Gianluca Secco e Antonio Arcieri, tra canzone d’autore, blues, jazz e

sonate per pianoforte. Spazio poi alla musica strumentale con la suonatrice d’arpa di livello internazionale

Diane Peters, Irene Betti e il suo pop-harp, le sonorizzazioni dei Camera. In chiusura toccherà a due grandi

cantautori: l’irriverente leader dei Nobraino Lorenzo Kruger e il pluripremiato Ivan Segreto con il suo

iconico pianoforte.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione ARTmosfera ed è parte del progetto Su:ggestiva, in un percorso

che terminerà con una straordinaria rassegna durante la Biennale MArteLive 2021. La direzione artistica è

curata da Scuderie MArteLive la che dal 2001 realizza e promuove eventi, spettacoli e festival di ogni

genere in tutta Italia. Scuderie MArteLive, rappresentando gli artisti di sedici discipline (street artist, pittori,

fotografi, fumettisti, grafici, ballerini, attori, scrittori, registi, videomaker, dj, vj, musicisti, artisti circensi,

artigiani e stilisti) che compongono il concorso MArteLive. Si attesta fra le più grandi agenzie di spettacolo

italiane, distinguendosi per la varietà e il numero cospicuo di progetti, con centinaia di proposte in

catalogo, che confluiscono continuamente in essa, grazie all’assiduo scouting operato su tutto il territorio

nazionale.

Tutte le attività sono a ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.marteticket.it

Posti limitati. Tutti gli eventi saranno trasmessi in streaming su MArte Channel.

Info: www.geniuslocilazio.it ; www.scuderiemartelive.it tel . 0686760565

Biglietti: www.marteticket.it

Streaming; www.martechannel.it