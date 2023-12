Furto a casa di Fabio Ciampa, delegato del comune di Ladispoli

Furto da migliaia di euro in casa di Fabio Ciampa, delegato allo sport del comune di Ladispoli, che dichiara: “E’ stato un duro colpo”

Nei giorni scorsi, dei malviventi si sono intrufolati in casa di Fabio Ciampa, delegato allo sport del Comune di Ladispoli e hanno rubato gioielli e beni per decine di migliaia di euro. In un’intervista a Centro Mare Radio, Ciampa stesso ha dichiarato: “È stata una brutta sorpresa avevamo anche i cani e queste persone sono state abili. Ho capito che i malintenzionati se vogliono entrano, a noi ci hanno smantellato casa per portarsi via tanti ricordi di una vita, tra cui quelli di mio figlio legati alla Comunione o di mia moglie. Siamo rammaricati e nello stesso tempo mi rivolgo alla popolazione di essere in guardia e di nascondere molto bene le cose di valore”.

I ladri sono in azione in zone diverse del comune. Nello specifico, l’abitazione del delegato si trova in zona Cerreto, ma anche le frazioni sono interessante. Per non parlare poi delle frazioni del comune di Cerveteri, bersaglio prediletto dell’ultimo periodo. Insomma, un allarme che si diffonde a macchia d’olio sul litorale. L’invito è di rimanere particolarmente accorti durante le festività.