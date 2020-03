Fuga di gas a Roma, sul posto i vigili del fuoco

Condividi Pin 0 Condivisioni

Sul posto anche la polizia di Roma Capitale e personale Italgas

Fuga di gas a Roma

Intorno alle ore vi è stata la rottura di una conduttura del gas di bassa pressione avvenuta durante i lavori di manutenzione stradale. Sul posto è intervenuta una squadra VVF con un’autobotte il Carro Rilevamenti Crrc e il funzionario di servizio.

La zona interessata è stata interdetta al traffico veicolare e pedonale ed in via provvisoria sono state evacuate circa 20 persone di cui due invalide residenti in un palazzo a ridosso della perdita. Sul posto è presente la polizia locale di Roma capitale e personale dell’italgas.