Forza Italia: “Il superbonus 110% uno stimolo per la bellezza di Ladispoli”

“Il principe Miskin nell’idiota di Dostoevskuj afferma: LA BELLEZZA SALVERA’ IL MONDO.”

Lo afferma in un comunicato il Delegato al settore Bilancio di Forza Italia, Paolo Ravarino, affermando inoltre:

“Questa definizione ormai resa famosa mostra la ricerca di una evocazione lontana o di un ricordo non ben definito.

Cosa intendeva l’autore ? di quale bellezza si sta parlando ? in che senso la bellezza salverà il mondo ?

Sicuramente lo scrittore avrà avuto la sua risposta , noi oggi facciamo nostra tale affermazione e come per Dostoevskij diamo la nostra risposta sul concetto e visione di bellezza.

Per bellezza possiamo indicare l’armonia contro il disordine, la manutenzione e conservazione contro il degrado .

E Ladispoli ? ………. Sicuramente possiamo affermare che è una bella città di mare con alte potenzialità, ma cosa centra con il concetto di bellezza ?

Tutti conosciamo i danni provocati dalla salsedine, soprattutto quelli portati alle strutture edilizie.

Bene ! partiamo da lontano ma non troppo, il DIPARTIMENTO NAZIONALE di Forza Italia ha elaborato una serie di proposte, anche aggiuntive all’attuale norma, contenute nel documento RIGENERAZIONE URBANA per accedere ai bonus come il SUPER BONUS ENERGETICO 110% E BONUS FACCIATE 90% applicabili in detrazione o con CESSIONE DEL CREDITO per le opere edilizie, naturalmente sempre rispettando i numerosi requisiti imposti dalla Agenzia delle Entrate.

Con tali bonus oltre a raggiungere un ottimo risultato sul risparmio energetico e quindi ponendo la bussola verso una economia GREEN, si ottiene un restyling per l’edificio, ritrovando quello smalto perduto proprio a causa della salsedine cosicchè facciate nuove e lucenti, finestre, tapparelle e balconi in fiore ritorneranno a Ladispoli.

Cosa propone Forza Italia per Ladispoli ?

Formalmente facciamo un appello alla nostra Amministrazione Comunale e in particolar modo al gruppo consigliare per invitare il Sindaco perché incentivi la popolazione ad usufruire dei bonus, magari istituendo un delegato ad hoc con uno sportello che possa aiutare i cittadini nelle informazioni e nel supporto, vista l’enorme burocrazia esistente, con un ufficio tecnico per gli operatori (general contractor) per velocizzare l’iter con l’obiettivo della massima riqualificazione urbana.

Nella speranza che le proposte nazionali di FORZA ITALIA vengano accolte, il comitato direttivo di Forza Italia Ladispoli auspica il massimo impegno e fa un caloroso appello per far si che questa occasione più unica che rara non vada perduta.”