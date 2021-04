Fiumicino: un airone sul muro della stazione e un pappagallo davanti all’asilo di via del Perugino

Share Pin 2 Condivisioni

Sono le prime due opere realizzate dallo street artist Etsom a Parco Leonardo

Anche a Fiumicino i muri iniziano a prendere forme e colori diversi dal tradizionale. Tutto merito dello street artist Etsom che a Parco Leonardo ha voluto realizzare un airone sul muro della stazione e un pappagallo di fronte all’asilo nido di via del Perugino.





“Un bel progetto di riqualificazione del quartiere – ha commentato il sindaco Esterino Montino – a opera della direzione del centro commerciale, che ringrazio, in collaborazione con il Comitato di quartiere e con il Comune, che vedrà la realizzazione di tanti altri murales”.

Obiettivo del progetto: “Fare di Parco Leonardo un quartiere attrattivo anche grazie all’utilizzo della street art, un po’ come sta avvenendo da noi anche a Passoscuro, e che è già in voga in città come Rotterdam o Berlino”.

