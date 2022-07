Nelle prossime settimane saranno girati film con partecipazioni internazionali e maestri della cinematografia italiana. Si cercano ragazzi e ragazze tra i 18 e i 25 anni residenti a Fiumicino e zone limitrofe in possesso di motorini e micro car disponibili a lavorare dal 4 al 12 agosto, sabato e domenica esclusi

Da Fiumicino a Hollywood, la città set amato da registi e attori: si cercano giovani dai 18 ai 25 anni –

La città di Fiumicino ancora una volta set cinematografico apprezzato e scelto da registi e attori.

In questi giorni, grazie alla collaborazione e assistenza della Commissione Cinematografica, si sta girando il film “Il ragazzino con i denti da squalo” dei registi Valerio Cilio e Gianluca Leoncini.

Nelle prossime settimane porteranno sul nostro territorio le loro troupe e i loro cast produzioni con le quali la Commissione Cinematografica sta collaborando per l’allestimento dei set. Da Fiumicino a Maccarese, passando per Fregene e Passoscuro, saranno girati film con partecipazioni internazionali e maestri della cinematografia italiana.

In vista di un progetto Tv per la Rai che si girerà i primi di agosto presso una scuola di Fiumicino la Commissione Cinematografica sta ricercando ragazze e ragazzi tra i 18 e i 25 anni, residenti a Fiumicino o in zone limitrofe, in possesso di motorini e micro car (perfettamente funzionanti e con relativo libretto di circolazione e assicurati), disponibili a lavorare dal 4 al 12 agosto, esclusi sabato e domenica.

Gli interessati potranno recarsi presso l’ufficio della Commissione Cinematografica, che ha sede al Comune di Fiumicino, in Piazza Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 78, nelle giornate di lunedì e martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, portando con sé una foto attuale in primo piano e una a figura intera, oltre che un’immagine del mezzo. La Commissione cinematografica si limiterà a raccogliere le candidature a titolo gratuito. Sarà poi un’agenzia a valutarle

“Fiumicino – hanno commentato dal Comune – si dimostra sempre di più territorio amato e ricercato dalle produzioni cinematografiche nazionali ed internazionali, che quotidianamente scelgono molti dei luoghi più caratteristici, o anche meno noti, della città per girare film, spot televisivi, serie tv, documentari e video musicali”.

“Una conferma per l’incessante lavoro svolto dalla Commissione Cinematografica della Città di Fiumicino che in un mese ha collaborato alla realizzazione di oltre dieci prodotti cinematografici, tra cui l’hollywoodiano “The old guard” con Uma Thurman e Charlize Theron, il remake italiano di “Call My Agent” con protagonista Maurizio Lastrico e la partecipazione di Paolo Sorrentino e Paola Cortellesi o il film italo-colombiano “El Paraiso”, con protagonista Edoardo Pesce nei panni di un ragazzo dalla complicata vita familiare, e le pellicole “Un amore di Natale” e “Una gran voglia di vivere”.Ed è proprio a Fiumicino che ha esordito come regista Micaela Ramazzotti con il film “Felicità”. Nella pellicola è stata protagonista nella quasi totalità della sceneggiatura la località di Isola Sacra, tra mare e campagna, con gli attori Sergio Rubini, Anna Galiena e Max Tortora”.