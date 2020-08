Condividi Pin 3 Condivisioni

Arrestato un 40enne con precedenti penali

Un uomo di 40 anni con precedenti penali è stato fermato dai carabinieri in Via Gregorio VII a Roma, dopo che si era introdotto nella chiesa di Santa Maria Stella di Fiumicino per rubare le offerte. Successivamente, aveva sottratto le chiavi dell’auto del parroco e a bordo del mezzo ha provato, invano, la fuga. Le forze dell’ordine, dopo una perquisizione personale, hanno trovato la somma di 65 euro, frutto del crimine