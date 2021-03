Share Pin 1 Condivisioni

Iniziato lo sfalcio sulle ciclabili e nei prossimi giorni al via quello anche sulle strade di grande viabilità del territorio

Fiumicino: prosegue lo sfalcio dell’erba sui marciapiedi sul territorio –

“Proseguono in tutto il territorio comunale i lavori di sfalcio dell’erba su marciapiedi e banchina stradale”.

Lo afferma l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia “Sono interventi – spiega – che l’assessorato effettua in gran parte in questo periodo primaverile quando c’è un rinvigorimento della vegetazione spontanea”.

Mentre nei giorni scorsi è stato effettuato lo sfalcio nella zona nord del Comune e in alcune vie del quadrante di Fiumicino e Isola Sacra, ieri ha preso il via lo sfalcio delle ciclabili di via Coccia di Morto e via delle Acque basse a Focene.

Nei prossimi giorni invece prenderà il via lo sfalcio anche sulle strade di grande viabilità del territorio.

