Fiumicino, Poggio (Lega): "Covid, serve tavolo anti-crisi"

“Fiumicino con le sue quasi mille attività di ristorazione, la presenza di centri sportivi, piscine, palestre e soprattutto dell’aeroporto internazionale Leonardo da Vinci è uno dei Comuni che più di altri sta pagando la crisi economica legata al Covid. Ecco perché è assolutamente necessario che venga istituito un tavolo che studi soluzioni per evitare un collasso occupazionale che avrebbe effetti inimmaginabili. Chiedo quindi ufficialmente al presidente della commissione attività produttive di convocare urgentemente una riunione con i rappresentanti della stessa e fare tutto ciò che è possibile per sensibilizzare il sindaco di Fiumicino e il presidente della Regione a occuparsi del nostro territorio. È inoltre necessario avviare una serie di incontri con le categorie maggiormente colpite per portare una proposta univoca, un piano d’emergenza per uscire dalla crisi. Un appello che spero raccolga la sensibilità di una maggioranza che purtroppo sul rilancio di Fiumicino sta facendo poco o nulla.”

Lo rende noto, in un comunicato appena diffuso, Federica Poggio, vicepresidente consiglio comunale, consigliere Lega-Salvini Premier