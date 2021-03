Share Pin 2 Condivisioni

I ragazzi trovati dai Carabinieri all’interno di un’abitazione privata

Fiumicino: organizzano un party “abusivo”, 9 giovani sanzionati

Avevano organizzato una festa privata in casa in barba alla zona rossa e alle restrizioni per limitare la diffusione del contagio.

A sorprenderli sono stati i Carabinieri della stazione di Passoscuro.

I militari una volta arrivati in casa hanno trovato 9 ragazzi, tutti senza mascherina. Dopo l’identificazione è scattata la multa.

