L’assessore al Lavoro Anna Maria Anselmi: “Perfettamente in linea con le tempistiche previste”

Fiumicino: nuova riunione operativa per realizzare il centro per l’impiego

“Ho incontrato questa mattina i Dirigenti competenti, relativamente allo stato di avanzamento dei lavori del nuovo Centro per l’Impiego a Parco Leonardo”. Lo dichiara l’assessora al Lavoro Anna Maria Anselmi.

“Come Amministrazione – prosegue – siamo perfettamente in linea con le tempistiche previste. I contatti con la Regione Lazio e con la proprietà del Centro Commerciale sono costanti”.

“A oggi è stato presentato da parte di questi ultimi il progetto di come dovrebbe essere strutturato il nuovo centro, lo stesso è al vaglio degli uffici della Regione Lazio”.

“Sono oramai tantissimi anni – conclude Anselmi – che nel nostro territorio non insiste un Centro per l’Impiego”.

“È fondamentale che in un Comune come il nostro dove vivono più di 82 mila abitanti e insistono tantissime attività commerciali, per non parlare dell’Aeroporto, sia presente una struttura che permetta di agevolare l’impiego”.

