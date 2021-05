Share Pin 1 Condivisioni

Il Sindaco rassicura che la situazione viene costantemente monitorata dalla Asl Roma 3

Fiumicino, Montino: “sotto controllo la scuola di Passoscuro” –

Esterino Montino, Sindaco di Fiumicino, ha voluto rassicurare sulla situazione della scuola di Passoscuro.

“Per tutta la giornata di oggi abbiamo mantenuto i contatti con la Asl RM3 che assicura che un’equipe di epidemiologi sta seguendo l’evolversi dei casi emersi nella scuola di Passoscuro”, ha detto.

“C’è un’indicazione precisa che prevede l’isolamento per gli alunni e il personale scolastico delle classi frequentate dalle persone risultate positive”, spiega il sindaco

“Inoltre, la Asl ha dato disposizione a tutte le persone coinvolte di recarsi al più presto possibile, con apposita prescrizione medica e previa prenotazione, presso il centro tamponi di Casal Bernocchi per sottoporsi al test molecolare”.

“Nel frattempo, i familiari e i contatti stretti delle persone coinvolte devono rispettare l’isolamento, fino al risultato del tampone molecolare sulla base del quale sarà loro indicato il comportamento da tenere”.

“Oggi, inoltre, è emerso un altro caso nella scuola materna di Passoscuro”.

“Si tratta di un bambino positivo al tampone rapido che seguirà lo stesso iter già previsto per gli altri casi”, ha aggiunto Montino.

“La Asl RM3 ha dato disposizione alle famiglie di tutti i bambini della classe interessata, trattandosi di bambini molto piccoli, di recarsi domani al Forlanini per i tamponi molecolari”.

Le famiglie sono state già informate

“Ma ci tengo a spiegare come si sta procedendo, in totale trasparenza. La situazione è sotto controllo, ma richiede interventi immediati e non va trascurata”.

“Chiunque, tra le persone interessate, avesse dubbi o volesse chiarimenti, può rivolgersi al proprio medico curante o alle strutture della Asl.

Tuttavia, il Comune è a disposizione come supporto alle famiglie e al lavoro scrupoloso che la Asl sta facendo”.

“Invito tutte e tutti alla massima collaborazione, specialmente la direzione scolastica: la situazione in cui ci troviamo è delicata e richiede responsabilità, non polemiche”, ha concluso.