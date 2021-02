Share Pin 1 Condivisioni

Fiumicino, Montino: “Soluzione per i locali del liceo Da Vinci”

Sopralluogo, questa mattina nello stabile della Maccarese s.p.a. che ospita Bioversity International. Erano presenti, insieme a me, la vicesindaca della Città Metropolitana Teresa Zotta, la preside dell’Istituto Da Vinci, prof.ssa Daniela Gargiulo, e l’a.d. della Maccarese s.p.a. dott. Claudio Destro. È al vaglio l’ipotesi di destinare questo bellissimo edificio, completamente ristrutturato, per ricavare nuove aule per il liceo di Maccarese. Si tratta di una struttura di 4000 metri quadri ristrutturato da cima a fondo con finiture e attrezzature di altissimo livello. I locali sono totalmente modulabili per ricavare ampie aule, oltre che spazi per conferenze, spazi all’aperto e parcheggi.Ringrazio fin d’ora la Maccarese s.p.a che è sempre disponibile a trovare soluzioni per il bene della città, specialmente quando si tratta delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. E ringrazio anche la vicesindaca Zotta per l’interesse dimostrato nei confronti di una delle migliori scuole del territorio.