Il cantiere è da qualche giorno in allestimento per poter risolvere l’annoso problema della fornitura di acqua in quella zona

Fiumicino, in fase di avvio i lavori di rifacimento dell’anello superiore del tratto di acquedotto di Palidoro –

“Sono in fase di avvio i lavori per il rifacimento dell’anello superiore del tratto di acquedotto di Palidoro che arriva anche al cimitero”. Lo dichiara l’assessore ai lavori Pubblici Angelo Caroccia.

“Il cantiere, della Regione Lazio, è da qualche giorno in allestimento per poter risolvere l’annoso problema della fornitura di acqua in quella zona”, prosegue Caroccia

“Oltre al cimitero, i lavori interesseranno i terreni agricoli e le abitazioni di via dei Pascolari, via Leopoli e via Passigli”.

“Ringrazio la Regione che ha risposto alle tante sollecitazioni che il mio assessorato ha mandato agli uffici preposti perché si intervenisse”.

“Alla fine dei lavori – conclude l’Assessore – oltre alle case e ai terreni agricoli, anche il cimitero avrà risolto tutti i problemi di fornitura di acqua che tanti disagi hanno creato ai cittadini”.