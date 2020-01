Condividi Pin 2 Condivisioni

In prima convocazione alle 13.30 e in seconda alle 15.30

Fiumicino, è convocato per domani il Consiglio Comunale – È convocato per domani, in prima convocazione alle 13.30 e in seconda alle 15.30, il Consiglio Comunale della città di Fiumicino.

L’ordine del giorno è il seguente:

MOZIONI

• prot_5267/2020_Casa della Pace_ Demos;

• prot_98595/2019_Stadio della Roma _Crescere

Insieme_F.ne Cris.Popolari_Forza Italia;

• prot_147805/2019_Aree Musicali per giovani _Movimento

5 Stelle;

• prot_150529/2019_Contrasto alla

Ludopatia_PD_Zingaretti;

• prot_149579_2019_ Creazione di nuovi Parcheggi al

cimitero Palidoro_PD;

• prot_155328/2019_Adozione Aree Verdi_Lega

• prot_158523/2019_ Solidarietà popolo

curdo_PD_Lista_Vivere_Fregene;

• prot_159184/2019_mozione_Lega;

• prot_158154/2019_mozione_Lega;

• prot_4384/2020_mozione_ F.lli D’Italia;

ODG

• prot_173311/2019_Affissione crocifissi nelle scuole

presenti nel territorio comunale_Lega

• prot_149572/2019_Istituzione di un Centro per i Turismo

Fiumicino Isola Sacra con competenza sul Comune di

Fiumicino e sul X Municipio di Roma_PD_Zingaretti_uniti

nel centro_Leu_Demos

• prot_186563/2019_odg_PD

• prot_147136/2019_Sicurezza stradale Via del Granaretto

e fermata trasporto pubblico_Crescere Insieme_PD

• prot_195158/2019_ODG al Bilancio_f.lli D’Italia.

Sarà possibile seguire la seduta in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Fiumicino.