Fiumicino, D’Intino: “Il Villaggio Azzurro diventa una fogna a cielo aperto

I residenti del Villaggio Azzurro si trovano a combattere di nuovo con i problemi delle fognature

I residenti del Villaggio Azzurro si trovano a combattere di nuovo con i problemi delle fognature. Il disagio principale è causato da una conduttura dedicata alle acque bianche, situata in via Caleari, che è collassata e non funge più da scarico.

Non defluendo, le acque piovane restano lì ed alzano le falde, che a loro volta si insinuano nei canali delle acque scure, facendo fuoriuscire anche quelle. Il risultato è il formarsi di una vera e propria fogna a cielo aperto.









La situazione è diventata ingestibile, ma l’Ater si limita a mandare ogni tanto l’autospurgo per pulire le fognature, perché la conduttura guasta risulta essere di competenza del Comune.

Per questo motivo, accolgo le segnalazione dei cittadini residenti al Villaggio Azzurro e farò da tramite verso l’Amministrazione informando l’Assessore competente per una rapida soluzione di questa criticità, che affligge da tempo il nostro territorio.

Firmato: Vincenzo D’Intino, capogruppo della Lega a Fiumicino