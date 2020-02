Condividi Pin 25 Condivisioni

L’altro occupante del veicolo è stato trasportato al Grassi di Ostia

Fiumicino, auto si schianta contro un palo: muore 25enne

Fiumicino, auto si schianta contro un palo

Tragedia nella notte a Fiumicino, in via A. Dell’Oro.

Un’auto, con due persone a bordo, si è andata a schiantare contro un palo, per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto si sono subito portati i vigili del fuoco per estrarre i due individui dalle lamiere.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il conducente del veicolo.

Il ragazzo, di 25 anni, di origini italiane, è morto sul colpo.

Il passeggero è stato invece estratto dalle lamiere e trasportato dal 118 all’ospedale Grassi di Ostia.