Filippine, precipita aereo militare. Diciassette le vittime

Tratte in salvo, al momento, 40 persone

Filippine, precipita aereo militare

Un aereo militare con a bordo 92 persone, compresi i membri d’equipaggio, è precipitato nel Sud delle Filippine per cause che non sono ancora note. Almeno 17 le vittime.Tratte in salvo finora 40 persone.

Il C-130 dell’Aereonautica militare si è schiantato al suolo in un villaggio nella provincia montagnosa di Patikul mentre tentava di atterrare. Il segretario alla Difesa, Lorenzana, ha fatto sapere che le operazioni di salvataggio sono in corso. L’aereo era impegnato in un’operazione di trasporto truppe.

foto tgcom24.it